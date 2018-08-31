Фотошпионы поймали на дорогах новый Mercedes-Benz GLE без камуфляжа

Берлин, , 15:25 — REGNUM Фотошпионы выложили в сеть фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLE, премьера которого запланирована на октябрь 2018 года. Снимки 30 августа опубликовал портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1035376663687770112

Презентацию модели Mercedes-Benz намерен провести на предстоящем автосалоне в Париже. Однако компания уже выпустила машину на дороги практически без камуфляжа, если не считать, что фары и задние фонари автомобиля, попавшего в объектив, закрыты наклейками, а передний бампер скрыт под панелями. Эксперты считают, что автопапарацци попалась готовая к производству модель.

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Напомним, мотор-шоу в Париже пройдёт в период с 4 по 14 октября 2018 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Mercedes-Benz GLE может получить гибридную силовую установку, частью которой будет 3,6-литровый турбированный двигатель. Ожидается, что в паре к нему будет идти автоматическая коробка передач на девять скоростей.

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