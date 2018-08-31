Koenigsegg может дать cвоему новому гиперкару имя Ragnarok

Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg может назвать свой новый автомобиль в честь скандинавского апокалипсиса. Об этом 30 августа сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1035271064023117824

Компания собирается представить эту машину в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. В сети появились слухи, что своему новому детищу Кристиан фон Кёнигсегг намерен дать имя Ragnarok.

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Информация пришла с интернет-форума McLaren Life, где был выложен некий плакат, на котором было написано, что двигатель нового гиперкара может быть гибридным, а его мощность может составить 1 440 л. с. (1 060 кВт).

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Также сообщается, что вес машины будет равен 1 200 кг. Однако стоит отметить, что пользователь, разместивший эту информацию, сам не уверен в её достоверности.

Напомним, в июне 2018 года Koenigsegg выложил в сеть тизер нового гиперкара Regera. Сообщалось, что автомобиль будет также показан на мотор-шоу в Женеве в 2019 году.

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