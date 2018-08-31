Хетчбэка Vesta не будет: менеджер «АвтоВАЗа» рассказал о планах компании

Москва, , 14:34 — REGNUM «АвтоВАЗ» не собирается в ближайшем будущем выпускать модель Vesta в кузове хетчбэк. Об этом 31 августа сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на менеджера компании Сергея Корниенко.

Корниенко занимает пост руководителя управления развития продуктового портфеля «АвтоВАЗа». Он отметил, что сейчас очень хорошо продаётся седан Vesta и поэтому у компании пока что нет планов по выпуску автомобиля в новом кузове. Но он также отметил — вполне возможно, это произойдет, если будет соответствующий запрос от поклонников марки.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском автосалоне — 2018 «АвтоВАЗ» представил спортивную версию модели LADA Vesta. Автомобиль получил двигатель мощностью 145 л. с. и специальную выхлопную систему.

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