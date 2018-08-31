Институт авиаматериалов провел обучение в области аддитивных технологий

Москва, , 13:01 — REGNUM Представители ряда предприятий, выпускающих авиационную и космическую технику, прошли курсы повышения квалификации в области аддитивных технологий во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ), сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

Обучение проводилось с 27 по 31 августа 2018 года. В нем приняли участие сотрудники компании «МиГ», «Центра Келдыша», пермского завода «Машиностроитель», московского филиала конструкторского бюро «Робототехника». Занятия проводились по программе дополнительного профессионального образования «Аддитивные технологии производства деталей из металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления».

Наибольший интерес у специалистов вызвал визит в научно-исследовательские подразделения института и посещение опытных производств. Там им было представлено организованное ВИАМ аддитивное производство полного цикла, которое включает в себя производство шихтовых заготовок и порошковых композиций, разработку 3D-моделей детали и технологий лазерного синтеза, горячее изостатическое прессование и термообработку.

По окончании обучения участникам программы были вручены удостоверения о повышении квалификации.

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