Составлен рейтинг самых распространённых марок автопарка России

Москва, , 12:20 — REGNUM Результатом исследования аналитиками российского автопарка стал рейтинг самых распространённых в России марок автомобилей. Список был опубликован 31 августа на сайте агентства «Автостат».

Данные приведены по состоянию на 1 июля 2018 года. Всего в России сегодня насчитывается 43 млн легковых машин. На долю LADA приходится 32% (13,88 млн ед.). Вторую строчку в списке заняла японская компания Toyota (3,82 млн ед.). В топ-5 рейтинга также попали Nissan (2,05 млн ед.), Hyundai (1,95 млн ед.) и Kia (1,78 млн ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобильных марок с механической коробкой передач. В топ-5 вошли такие бренды, как LADA, Renault, Kia, Hyundai и Volkswagen.

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