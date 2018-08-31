Гаубица «Коалиция-СВ» — прообраз для сухопутной войны будущего

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Министерство обороны сообщает, что при разработке новейшей 152-мм самоходной гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» создан серьезный задел на будущее, когда сухопутную войну будущего будут вести роботизированные системы.

Данная артиллерийская система имеет большое количество автоматизированных процессов, которые не требуют участия экипажа. В частности, в гаубице безлюдное боевое отделение, полностью автоматический процесс заряжания и подготовки к стрельбе.

Благодаря этому гаубица отличается высоким темпом стрельбы. Ее практическая скорострельность более 10 выстрелов в минуту, что в полтора раза превышает показатели существующих артсистем. Боекомплект орудия включает до семидесяти снарядов. САУ имеет максимальную дальность стрельбы до семидесяти километров.

«Коалиция-СВ» может действовать в так называемом режиме «шквал огня». В этом режиме орудие выпускает большое количество снарядов по одной и той же цели, однако снаряды посылаются по разным траекториям, поэтому они накрывают цель почти одномоментно.

САУ обладает большой мобильностью, подготовка к стрельбе происходит в кратчайшие сроки, через минуту после окончания стрельбы гаубица способна выдвинуться с огневой позиции в другое место.

На данном этапе базой для 2С35 «Коалиция-СВ» является основной боевой танк Т-90. В перспективе в качестве базы для САУ рассматривается универсальная боевая платформа «Армата».

Министерство обороны РФ также отмечает, что к новейшим разработкам в области создания роботизированных боевых систем привлекаются курсанты и слушатели Михайловской артиллерийской академии, которая находится в Санкт-Петербурге.