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В России выросли цены на большинство моделей Mercedes-Benz

Техника

Наибольшее увеличение цены зафиксировано у модели E-класс

В России выросли цены на большинство моделей Mercedes-Benz
Bryan Pearson
Логотип Mercedes-Benz

Москва, 31 августа 2018, 12:02 — REGNUM  Аналитики отметили подорожание большинства моделей немецкой компании Mercedes-Benz, которые представлены на российском рынке. Об этом 31 августа сообщило агентство «Автостат».

Стоит отметить, что изменения не коснулись следующих автомобилей: Citan, V-класс, AMG GT, G-Klasse, GLC, GLC Coupe и X-класс. Стоимость остальных машин увеличилась в зависимости от комплектаций.

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Автомобили А-класса подорожал на 40−170 тыс. рублей, C-класса — на 210−290 тыс. рублей в некоторых комплектациях (стоимость базовых моделей не изменилась). Самое большое увеличение стоимости зафиксировано у Е-класса, до 350 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз Mercedes-Benz поднимал цены на свои автомобили в июле 2018 года. Перед этим компания объявила, что цены увеличатся на 3−5%.

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