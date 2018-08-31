Стали известны характеристики новых iPad и Apple Watch

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Новые iPad и Apple Watch будут представлены широкой публике уже 12 сентября. В этот день американская корпорация Apple планирует провести презентацию трёх новых iPhone.

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В сеть утекли фото новых моделей iPhone

Предположительно, у новых iPad появятся «безрамочный» дисплей и система распознавания лиц, которые есть у iPhone X. У новых «умных часов» будет увеличен экран.

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Добавим, что все три модели новых iPhone, которые будут продемонстрированы на сентябрьской презентации продуктов компании Apple, оснащены системой управления жестами и Face ID. Одна из новинок с рабочим название D33 будет отличаться максимальным размером экрана — 6,5 дюйма. При этом сам корпус будет как у iPhone 8 Plus. Вторая новинка — это модель на iPhone X. На ней, как и на D33, установят новый процессор А12. Обе модели будут выпускаться не только в традиционных цветах, но и в золотом варианте. Третья новинка — бюджетный вариант iPhone X.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 12 сентября 2017 года, состоялась презентация новых моделей смартфонов Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и флагманского iPhone X. После этого американская корпорация Apple значительно снизила цены на старые модели iPhone в РФ. Так, в зависимости от конкретного смартфона, падение составило до 10 тыс. рублей. Значительнее всего подешевели смартфоны шестого поколения — цена iPhone 6s упала с 45 тыс. до 37 тыс. рублей. Модель 6s Plus понизилась в цене с 53 тыс. до 44 тыс. рублей.

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