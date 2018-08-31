Volkswagen показал эскизы салона кроссовера T-Cross

Вольфсбург, Германия, , 09:58 — REGNUM Компания Volkswagen выложила в сеть эскизы нового субкомпактного кроссовера T-Cross. Автопроизводитель решил показать поклонникам марки не только внешний вид модели, но и её салон. Фотографии были опубликованы 30 августа на Twitter-странице портала MegaAutos‏.

https://twitter.com/megautos/status/1035292151788261376

Автомобиль построен на базе платформы MQB A0, его длина составит 4,1 м. Эксперты обращают внимание на то, что эта машина, по видимому, предназначена в основном не для рынка ЕС, а для рынков Китая, Индии и стран Южной Америки. Компания утверждает, что кроссовер является самым большим в своём сегменте.

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Напомним, 12 июля 2018 года ИА REGNUM опубликовало тизерное видео Volkswagen T-Cross. Согласно заявлениям компании, несмотря на размеры модели, она будет достаточно просторной.

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