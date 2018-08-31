Продажи пикапов в Москве выросли на 11,5%

Москва, , 09:33 — REGNUM В период с января по июль 2018 года жители Москвы приобрели 745 новых пикапов, что на 11,5% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом 31 августа сообщило агентство «Автостат ИНФО».

Аналитики отмечают, что на автомобили российского производства пришлось 32,8% продаж, в количественном выражении это равно 244 ед. Остальные 67,2% (501 ед.) — это пикапы, произведённые зарубежными автопроизводителями. В модельном рейтинге данного сегмента российского авторынка лидирует модель L200 японской компании Mitsubishi. Второе место занял UAZ Pickup (167 ед.), третье — Toyota Hilux (164 ед.).

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Напомним, в аналогичный период 2017 года обладателями пикапов стали 668 жителей столицы. Тогда в москве было продано 42 ед. Mitsubishi L200. Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в ближайшее время Mitsubishi выпустит на российский рынок обновлённую версию этой модели.

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