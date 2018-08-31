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Названа возможная причина появления трещины на МКС

Техника

Представители специальной комиссии, которые занимаются выяснением причины ЧП, изучают сделанные экипажем на борту станции фото и видеоматериалы

Названа возможная причина появления трещины на МКС
Виз на Землю с МКС

Москва, 31 августа 2018, 08:23 — REGNUM  Возможной причиной появления трещины на Международной космической станции (МКС) является «внешнее воздействие». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Непонятно, был это микрометеорит (причиной появления трещины на МКС), космический мусор или какой-то производственный брак», — сказал источник.

Представители специальной комиссии, которые занимаются выяснением причины ЧП, изучают сделанные экипажем на борту станции фото и видеоматериалы.

30 августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на МКС произошла утечка воздуха, но проблему уже удалось решить.

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А также: Утечка воздуха на МКС ливидирована. Проверка повторится через 10−12 часов

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Космические полеты, аппараты и исследования
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