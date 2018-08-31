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На заводе Porsche стартовало производство кроссовера Macan 2019

Техника

Компания до сих пор не обнародовала характеристики двигателя модели

На заводе Porsche стартовало производство кроссовера Macan 2019
Charles01
Porsche Macan

Лейпциг, Германия, 31 августа 2018, 08:22 — REGNUM  В Германии стартовало производство Porsche Macan 2019 модельного года. Автомобиль выпускает завод компании, расположенный в Лейпциге. Об этом 30 августа сообщил портал Carscoops.

https://twitter.com/Carscoop/status/1035259405116354560

Отмечается, что к началу сентября 2018 года завод Porsche будет ежедневно выпускать 420 этих машин. Стоит отметить — с 1 сентября 2018 года в ЕС начинает действовать новый экостандарт WLTP. Эксперты отмечают, что, возможно, из-за этого до сих пор неизвестны характеристики двигателя нового Macan 2019.

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Напомним, с момента запуска производства Macan в 2014 году было произведено около 350 тыс. экземпляров модели. Около 100 тыс. автомобилей были отправлены на рынок Китая.

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