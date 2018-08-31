На заводе Porsche стартовало производство кроссовера Macan 2019

Лейпциг, Германия, , 08:22 — REGNUM В Германии стартовало производство Porsche Macan 2019 модельного года. Автомобиль выпускает завод компании, расположенный в Лейпциге. Об этом 30 августа сообщил портал Carscoops.

https://twitter.com/Carscoop/status/1035259405116354560

Отмечается, что к началу сентября 2018 года завод Porsche будет ежедневно выпускать 420 этих машин. Стоит отметить — с 1 сентября 2018 года в ЕС начинает действовать новый экостандарт WLTP. Эксперты отмечают, что, возможно, из-за этого до сих пор неизвестны характеристики двигателя нового Macan 2019.

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Напомним, с момента запуска производства Macan в 2014 году было произведено около 350 тыс. экземпляров модели. Около 100 тыс. автомобилей были отправлены на рынок Китая.

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