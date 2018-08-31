Lexus покажет на мотор-шоу в Париже новое спорт-купе RC

Токио, , 07:43 — REGNUM Премиальный бренд Lexus намерен показать на предстоящем автосалоне в Париже новую версию спортивного купе RC. Автомобиль станет похож на флагманский седан компании LC. Об этом 30 августа сообщил портал Motor1.

Отмечается, что по сравнению с предшественником новый автомобиль получит множество изменений. По-другому стали выглядеть как его передняя, так и задняя часть. Задние фонари стали шире и получили L-образный рисунок. Эксперты отмечают, что салон автомобиля также изменился, стал более комфортабельным. Сообщается также, что покупатели модели смогут выбрать из 7 вариантов

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Напомним, японский автопроизводитель представил текущую версию спортивного RC на автосалоне в Токио в 2013 году. Компактное купе пришло на смену модели Lexus IS второго поколения.

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