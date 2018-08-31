Новый компакт-кроссовер Kia для России будут выпускать в Калининграде

Москва, , 07:20 — REGNUM Компактный кроссовер, который южнокорейская компания Kia разрабатывает для авторынка России, будет производиться на калининградском заводе «Автотор». Об этом 30 августа в интервью агентству «Автостат» сообщил представитель российского офиса марки.

Руководитель направления продаж компании Kia Motors Rus Михаил Васильев не назвал точной даты премьеры нового кроссовера. Он пояснил, что это может произойти в «в обозримой перспективе». Представитель Kia дал понять, что новая модель будет в состоянии занять позицию лидера в сегменте кроссоверов и внедорожников.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на проходящем сейчас в Москве международном автосалоне Kia представила хетчбек и универсал Ceed третьей генерации. Первый можно приобрести уже сегодня, а вот автомобиль версии SW компания выведет на рынок в ближайшие месяцы.

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