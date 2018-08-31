Boeing получил контракт от Пентагона на беспилотники-заправщики

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Компания Boeing получила контракт от минобороны США на разработку и поставку беспилотников-дозаправщиков MQ-25 Stingray для американских военно-морских сил, сообщает Defence News.

Сумма контракта составляет $805 млн. В эту стоимость входят разработка летательного аппарата, производство, испытания и собственно поставка четырех дронов Stingray американским ВМС. По контракту беспилотники должны быть сданы ВМС США к 2024 году.

Стоимость всей программы беспилотников-заправщиков, которых планируется поставить в количестве 72 штук, составляет $13 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа эксперты из организации «Проект государственного надзора» (POGO) уличили Пентагон в сокрытии критических недостатков истребителя пятого поколения F-35.

По их словам, американское оборонное ведомство переквалифицировало многие критические недостатки нового самолета в менее серьезные. Как полагают эксперты, это было сделано Пентагоном с целью уложиться в сроки к началу серийного производства истребителя.

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