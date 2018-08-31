Версия крылатой ракеты Brahmos для подлодок уже создана. Подлодок нет

Москва, , 00:00 — REGNUM Российско-индийская крылатая ракета Brahmos для подводных лодок практически готова, заявил 30 августа российский содиректор компании Brahmos Aerospace Александр Максичев.

По его словам, производство таких ракет сдерживается только тем, что в составе ВМС Индии нет подводных лодок с вертикальными пусковыми ракетными установками. Пуск крылатой ракеты через торпедные аппараты технически невозможен.

Тем не менее, Индия уже объявила тендер на постройку для ее военно-морского флота шести новых подводных лодок, в котором участвуют и российские судостроители.

Как сообщало ИА REGNUM, крылатая ракета Brahmos, совместно разработанная российским НПО Машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок, уже стоит на вооружении надводных кораблей военно-морского флота Индии, береговых войск. Авиационная модификация ракеты Brahmos приспособлена для пуска с истребителя Су-30МКИ, производящегося по лицензии в Индии.

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