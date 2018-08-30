СМИ: Пакистан «предал» Украину и доверил модернизацию своих танков России

Исламабад, , 19:09 — REGNUM Пакистан намерен заказать модернизацию 320 своих танков Т-80УД российским оборонным предприятиям, сообщает 30 августа сайт menadefense.net.

По информации портала, контракт на выполнение этого заказа будет подписан с российским «Уралвагонзаводом». Об этом сообщил сотрудникам портала вице-президент пакистанской госкомпании Taxila генерал Анвар Номан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

По данным интернет-ресурса, речь идет об установке на пакистанские танки двигателей V92S 2 °F, применяемых на танках Т-72 Б3 и Т-90МС. Кроме того, пакистанские военные хотят оборудовать свои машины российской системой динамической защиты «Реликт».

Напомним, 320 основных боевых танков Т-80УД были проданы Пакистану Украиной в 1996 году. Осенью 2016 года украинские представители предложили Пакистану модернизацию и техническое обслуживание этих танков. В 2017 году Украина и Пакистан на выставке «Айдекс-2017» подписали соответствующий контракт, однако портал утверждает, что это соглашение осталось нереализованным.

Стоит отметить, что представители «Рособоронэкспорта» воздержались от комментариев на эту тему.

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