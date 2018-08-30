«АвтоВАЗ» представил на ММАС — 2018 LADA Vesta Sport

Москва, , 14:39 — REGNUM «АвтоВАЗ» провел презентацию LADA Vesta Sport на Московском международном автосалоне. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. Об этом 30 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Значение показателя крутящего момента силовой установки равно 187 Нм. Стоит отметить, что инженеры «АвтоВАЗа» двигатель доработали, в частности, они перенастроили фазы газораспределения и установили в мотор распредвалы с увеличенным подъёмом кулачков.

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Как сообщалось ранее, LADA Vesta Sport оборудована механической КП на пять передач. Также автомобиль получил иную выхлопную систему.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что на московском мотор-шоу «АвтоВАЗ» представил концепцию нового поколения культового внедорожника 4×4. Концепт-кар получил название 4×4 Vision, его дизайн выполнен в соответствии с фирменной X-концепцией компании. Серийная версия авто появится не раньше 2020 года.

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