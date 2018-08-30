Противоракету ПРС-1М могут принять на вооружение в ближайшее время

Москва, , 13:49 — REGNUM Опубликованное видео испытаний новой ракеты ясно показывает, что она приспособлена под уже имеющуюся инфраструктуру и стартовые позиции шахтного типа, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее на Youtube-канале RT было опубликовано видео испытательного пуска новой российской противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В пресс-службе Минобороны России сообщили, что пуск был произведен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. В военном ведомстве уточнили, что боеприпас успешно поразил условную цель и «подтвердил заложенные характеристики».

Судя по всему, речь идет об итоговых испытаниях нового боеприпаса для стационарной системы противоракетной обороны. Такая система существует вокруг Москвы, прикрывая российскую столицу и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Эта система ПРО, вооруженная противоракетами А-135, была создана еще во времена Советского Союза и с тех пор претерпела мало изменений.

Вполне естественно, что она нуждается в модернизации. Показанные Минобороны испытания новой ракеты ясно показывают, что она приспособлена под уже имеющуюся инфраструктуру и стартовые позиции шахтного типа.

Скорее всего, модернизация системы ПРО Москвы и Центрального района проводится не по радикальному варианту, а методом изменения её технической «начинки». Это проще, быстрее, дешевле и не повлечет за собой даже кратковременной потери боеспособности.

Что касается самой испытанной ракеты ПРС-1М, то можно утверждать, что далее последует ее серийное производство и поставки в войска. Тем более что эти испытания не первые, ранее эту ракету испытали в феврале, апреле и июле 2018 года.

Судя по тому, что на этот раз об успешных испытаниях заявил прессе замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, в ближайшее время ПРС-1М могут принять на вооружение уже официально.

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