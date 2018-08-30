Видео: Skoda показала эскизы концепт-кара Vision RS

Млада-Болеслав, Чехия, , 13:06 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda привезёт на Парижский автосалон концепт-кар Vision RS. Компания выложила в сеть эскизные изображения модели и рекламный ролик. Видео было опубликовано 29 августа на YouTube-канале компании.

На парижском мотор-шоу данный концепт Skoda привезёт вместе с «заряженной» версией кроссовера Kodiaq. Согласно заявлениям компании, на эскизах показан примерный облик заряженного хэтчбэка, который будет выпущен автопроизводителем через несколько лет. Стоит отметить, что многие детали кузова машины выполнены из углеродного волокна.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Skoda заявила, что новый Rapid составит конкуренцию популярной модели Golf от Volkswagen. Парижский автосалон пройдет в период с 4 по 14 октября 2018 года.

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