Марка Aurus назвала своих первых российских дилеров

Москва, , 12:38 — REGNUM Первыми дилерами российской люксовой марки Aurus стали компании «Панавто» и «Авилон», имеющие большой опыт в продажах автомобилей этого класса. Об этом 30 августа сообщило агентство «Автостат».

Во время презентации марки руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что компании уже принимают предварительные заявки на приобретение машин. Он отметил, что спрос превышает предложение, фактически, уже раскуплены все автомобили, которые будут выпущены в 2019 году.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что гражданские версии седана и лимузина проекта «Кортеж» широкая публика может увидеть 31 августа 2018 года на Московском автосалоне — 2018.

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