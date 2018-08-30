Китайская марка GAC официально объявила об открытии офиса в России

Москва, , 12:06 — REGNUM Китайский автопроизводитель GAC представил на Московском автосалоне — 2018 свои автомобили, кроме того, компания официально объявила об открытии своего представительства в России. Об этом 30 августа сообщило агентство «Автостат».

https://twitter.com/Autostat/status/1035052287608213504

Таким образом, GAC официально вышла на российский авторынок. На ММАС — 2018 автопроизводитель представил восемь моделей, в числе которых есть машины с кузовом седан, кроссовер и минивэн. Кроме того, компания привезла на мотор-шоу электрокар.

Марка намерена продавать в нашей стране в основном кроссоверы и внедорожники. В будущем она также хочет предложить российским покупателям пикапы.

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Напомним, о том, что GAC планирует выйти на российский рынок и представить свои машины на ММАС — 2018 ИА REGNUM сообщило 18 августа 2018 года. Компания является одним из крупнейших автопроизводителей Китая, она была создана в 1997 году.

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