Toyota подняла в России цены на внедорожник Land Cruiser

Москва, , 10:12 — REGNUM По итогу периодического мониторинга цен аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser в России выросла на 33−65 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Об этом 30 августа сообщило агентство «Автостат».

Теперь вариант «Элеганс» обойдётся поклонникам модели в 4 млн 612 тыс. рублей. Топовую версию Executive с бензиновым двигателем можно купить за 5 млн 405 тыс. рублей, дизельную — за 5 млн 53 млн рублей.

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Стоит отметить, что цена базовой комплектации «Комфорт» не изменилась, стать владельцем внедорожника с бензиновым двигателем можно, выложив 3 млн 799 тыс. рублей, цена авто с дизельным мотором составляет 3 млн 999 тыс. рублей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам продаж первого полугодия 2018 года в сегменте дизельных автомобилей российского авторынка лидирует компания Toyota. В модельном рейтинге на первом месте оказался внедорожник Land Cruiser Prado, за обозначенный период в России было продано 4953 экземпляров этой модели

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