Опубликовано видео старта новой российской противоракеты

Москва, , 10:06 — REGNUM Испытательный пуск новой российской противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошел успешно. Видео испытаний опубликовано 30 августа на Youtube-канале RT.

В пресс-службе Минобороны России ранее сообщили, что пуск был произведен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. В военном ведомстве уточнили, что боеприпас успешно поразил условную цель и «подтвердил заложенные характеристики».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Россия усилила систему ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии. На базе дополнительно размещена батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

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