Масштабный проект «Водородный город» стартовал на востоке Китая

Пекин, , 10:04 — REGNUM Проект разработки водородных топливных ячеек был запущен в рамках строительства «водородного города» в столице восточной китайской провинции Шаньдун городе Цзинане, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Проект осуществляется под эгидой министерства науки и технологий Китая в рамках передовых исследований и развития базовых технологий, связанных с водородом, а также продвижения применения водородных топливных ячеек в транспортных средствах и развития индустрии транспортных средств на альтернативных традиционным энергоносителях.

Компания Shandong Heavy Industry Group (SHIG) подписала соглашение с ведущими канадскими компаниями в области водорода и природного газа, соответственно Ballard Power Systems и Westport Fuel Systems. Местное правительство также инициировало проект сотрудничества с SHIG с целью создания в течение трех-пяти лет «водородных» автобусов.

При инвестициях в размере 1,98 млрд юаней ($290 млн) компания Weichai Power, принадлежащая SHIG, будет в сотрудничестве с еще 12 компаниями, а также университетами и исследовательскими институтами улучшать устойчивость и адаптивность топливных ячеек, отметил председатель SHIG и генеральный директор Weichai Power Тань Сюйгуан.

Напомним, что, согласно стратегическому плану развития формирующихся секторов экономики в рамках 13-го пятилетнего плана, Китай намерен совершить прорыв в исследованиях, разработке и производства топливных ячеек, став на шаг ближе к массовому производству «водородных» транспортных средств к 2020 году.