Kia представила на Московком автосалоне новый универсал Ceed Sportwagon

Москва, , 09:53 — REGNUM На Московском международном автосалоне (ММАС) — 2018 южнокорейская компания Kia представила третье поколение модели Ceed для России в кузове универсал. Об этом 29 августа сообщил портал Autonews.

Одной из особенностей новинки является увеличенный объём багажного отделения. У предыдущей модели он был равен 528 л, объём багажника нового Ceed Sportwagon — 625 л.

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Стоит отметить, что авто в данном кузове имеет функцию бесконтактного открывания задней двери, которая оборудована электроприводом. Под капотом машины, в зависимости от выбора покупателя, могут находиться моторы мощностью 100 л. с. (1,4 л), 1268 л. с. (1,6 л) и 140 л. с. (1,4 л). Последний двигатель оборудован системой турбонаддува.

В паре с 1,4-лировым мотором идет механическая коробка передач, 1,6-литровый двигатель поставляется с механической и автоматической КП. А вот 1,4-литровый турбомотор передаёт усилие на колеса через семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцепляниями.

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Напомним, стенд южнокорейской компании на ММАС — 2018 занимает площадь 2 470 кв. м. Кроме Ceed Sportwagon компания привезла на выставку третью генерацию седана Cerato и обновлённый кроссовер Sportage.

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