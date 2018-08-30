Четверг, 30 Августа 2018 года
10:44:12 МСК

Kia представила на Московком автосалоне новый универсал Ceed Sportwagon

Техника

Эта модель третьего поколения предназначена для авторынка России

Kia представила на Московком автосалоне новый универсал Ceed Sportwagon
Kia Ceed SportyWagon

Москва, 30 августа 2018, 09:53 — REGNUM  На Московском международном автосалоне (ММАС) — 2018 южнокорейская компания Kia представила третье поколение модели Ceed для России в кузове универсал. Об этом 29 августа сообщил портал Autonews.

Одной из особенностей новинки является увеличенный объём багажного отделения. У предыдущей модели он был равен 528 л, объём багажника нового Ceed Sportwagon — 625 л.

Читайте также: ГАЗ показал на ММАС-2018 два автомобиля с разными беспилотными системами

Стоит отметить, что авто в данном кузове имеет функцию бесконтактного открывания задней двери, которая оборудована электроприводом. Под капотом машины, в зависимости от выбора покупателя, могут находиться моторы мощностью 100 л. с. (1,4 л), 1268 л. с. (1,6 л) и 140 л. с. (1,4 л). Последний двигатель оборудован системой турбонаддува.

В паре с 1,4-лировым мотором идет механическая коробка передач, 1,6-литровый двигатель поставляется с механической и автоматической КП. А вот 1,4-литровый турбомотор передаёт усилие на колеса через семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцепляниями.

Читайте также: Седан и лимузин проекта «Кортеж» покажут всем желающим 31 августа

Напомним, стенд южнокорейской компании на ММАС — 2018 занимает площадь 2 470 кв. м. Кроме Ceed Sportwagon компания привезла на выставку третью генерацию седана Cerato и обновлённый кроссовер Sportage.

Читайте ранее в этом сюжете: На мотор-шоу в Москве стенд Kia будет одним из самых больших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить