В УрФУ появится инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения

Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Создаваемый в Уральском федеральном университете (УрФУ) центр цифровых технологий машиностроения позволит предприятиям ускорить разработку и запуск в производство сложных технических изделий в десятки раз, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

Центр будет создан на средства гранта в размере 144 млн рублей, полученного от министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта по созданию инжиниринговых центров на базе ведущих вузов.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов пояснил, что целью создаваемого в Екатеринбурге центра будет разработка и внедрение в промышленность технологий так называемого «цифрового двойника».

«На стадии проектирования технология «цифрового двойника» позволяет существенно сократить время и средства на проектирование. Это происходит благодаря тому, что проектирование, тестирование и оптимизация изделия происходят в цифровом пространстве на базе математических моделей», — сказал Кортов.

Предполагается, что ведущим индустриальным партнером центра выступит компания «Адванс Инжиниринг», которая имеет за своими плечами десятилетний опыт работы в области инжиниринга. Только в 2017 году компания сотрудничала более чем с 70 крупными промышленными заказчиками. Индустриальный партнер обеспечит трансфер технологий и окажет содействие в продвижении услуг центра на рынке.

Цифровой двойник — программный (виртуальный) аналог физического устройства, моделирующий реальные процессы, технические характеристики и поведение объекта при воздействии помех и окружающей среды.

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