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УАЗ представит новый «Патриот» уже в сентябре 2018 года

Техника

Компания закончила работы по подготовке к производству модели

УАЗ представит новый «Патриот» уже в сентябре 2018 года
Иллюстрация: Uaz.ru
УАЗ «Патриот»

Ульяновск, 30 августа 2018, 09:25 — REGNUM  Конструкторы и инженеры УАЗ закончили подготовку к началу производства нового поколения внедорожника «Патриот», Ульяновский автозавод намерен представить автомобиль уже в сентябре 2018 года. Об этом 30 августа сообщил портал Car.

Отмечается, что во второй половине 2018 года предприятие намерено направить свои усилия на расширение экспортных программ. Кроме того, совместно с японским автопроизводителем Mazda компания хочет построить завод по производству двигателей. Предполагается, что предприятие будет выпускать около 50 тыс. силовых установок в год, они будут поставляться в Японию.

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Напомним, 24 августа 2018 года пресс-служба УАЗ сообщила, что компания начала производить автомобили в Казахстане. Завод «Азия Авто» выпускает модели «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие модели УАЗ.

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