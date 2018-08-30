Грузовой корабль «Прогресс МС-08» затоплен в Тихом океане

Королёв, Московская область, , 08:30 — REGNUM Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который был запущен на орбиту в феврале 2018 года, затоплен в Тихом океане.

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По информации Центра управления полётами (ЦУП), около пяти утра 30 августа прошедшие атмосферу тугоплавкие обломки достигли акватории несудоходного района Тихого океана. Затопление «Прогресса» прошло штатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль «Прогресс МС-08» на орбиту искусственного спутника Земли 13 февраля успешно вывела ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур. Через несколько дней «грузовик» пристыковался к МКС. На орбите корабль пробыл до 23 августа. В этот день состоялась его успешная отстыковка от Международной космической станции.

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