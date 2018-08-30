На Сахалине разработали сельхозтехнику для восстановления брошенных полей

Южно-Сахалинск, , 08:08 — REGNUM Осваивающая молочное производство компания «Грин Агро-Сахалин» — резидент территории опережающего развития «Южная» — представила два трактора для расчистки брошенных сельскохозяйственных полей. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Машины были представлены во время празднования на острове «Дня поля».

«В постперестроечные годы на Сахалине многие сельскохозяйственные земли были заброшены. Часть полей заросла кустарником и молодым лесом», — пояснил исполнительный директор «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта.

По его словам, представленная техника позволит эффективнее валить деревья, корчевать пни и кустарники. Первая машина способна измельчать верхние части кустарника и деревьев с диаметром ствола до 20 сантиметров, вторая — рубить в мелкую щепу корневую часть растительности. Проектная производительность мульчера составляет 2−3 гектара в смену, фрезы — 1−2 гектара. При этом машины не будут разрушать плодородный слой почвы.

Читайте также: Резидент ТОР в 2018 году начнёт выпуск молока на Сахалине