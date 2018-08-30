ГАЗ показал на ММАС-2018 два автомобиля с разными беспилотными системами

Москва, , 07:47 — REGNUM Российский автопроизводитель ГАЗ показал на Московском автосалоне (ММАС) — 2018 беспилотные автомобили, построенные на базе электрических версий модели «ГАЗель NEXT». Об этом 29 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что компания представила не одну, а сразу две модели, которые оборудованы двумя разными беспилотными системами. Согласно утверждениям разработчиков, обе машины могут самостоятельно передвигаться по заданному маршруту.

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При этом системы способны определять препятствия на дороге, оценить возможность столкновения и впоследствии, в зависимости от типа препятствия, могут скорректировать маршрут или остановить автомобиль. На этих беспилотных «ГАЗель NEXT» установлены высокоточные системы GPS и ГЛОНАСС, которые позволяют определять местоположение машин с точностью до 1 см.

На одной из представленным ГАЗом моделей установлен модуль управления, который получает информацию от лазерных датчиков (лидаров). На другом автомобиле эта информация поступает от стереокамер.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что 31 августа 2018 года на Московском автосалоне все желающие смогут увидеть лимузин и седан проекта «Кортеж». Выставка продолжит работу до 9 сентября 2018 года.

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