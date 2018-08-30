Четверг, 30 Августа 2018 года
08:53:42 МСК

Седан и лимузин проекта «Кортеж» покажут всем желающим 31 августа

Техника

Ранее их могли увидеть только журналисты

Седан и лимузин проекта «Кортеж» покажут всем желающим 31 августа
Иллюстрация: The Presidential Press and Information Office
Лимузин проекта «Кортеж»

Москва, 30 августа 2018, 07:21 — REGNUM  Российские автолюбители смогут воочию увидеть седан и лимузин проекта «Кортеж», автомобили Aurus будут показаны широкой публике на Московском международном автосалоне (ММАС) — 2018 31 августа 2018 года. Об этом 30 августа сообщил портал Nation News.

Ранее 29 августа 2018 года в рамках мотор-шоу прошла премьера люксовых машин, но их смогли увидеть только журналисты. 31 августа 2018 года оценить автомобили, разработанные институтом НАМИ, смогут все желающие.

Читайте также: «АвтоВАЗ» представил внедорожник LADA 4×4 нового поколения

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что на ММАС — 2018 показали гражданские версии автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Limousine. Презентация прошла в павильоне №3 зала 12 выставочного центра «Крокус-Экспо».

Читайте ранее в этом сюжете: «Гражданские» автомобили проекта «Кортеж» покажут в Москве

Читайте развитие сюжета: ГАЗ показал на ММАС-2018 два автомобиля с разными беспилотными системами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить