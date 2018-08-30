Четверг, 30 Августа 2018 года
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Россия провела успешные испытания противоракеты системы ПРО

Техника

Боеприпас подтвердил заложенные характеристики и успешно уничтожил цель

Москва, 30 августа 2018, 07:14 — REGNUM  Российские ракетчики на полигоне Сары-Шаган в Казахстане произвели испытательный пуск новой противоракеты. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что запуск боеприпаса был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Согласно данным военных, новая противоракета системы противоракетной обороны (ПРО) «подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что российские войска ПВО еще в конце 90-х годов на десять лет обогнали по качеству ПВО Запада.

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Противоракетная оборона
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