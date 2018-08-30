Лаос и Камбоджа просят Китай помочь создать цифровое телевизионное вещание

Вьентьян, , 03:55 — REGNUM Лаос и Камбоджа призвали Китай продолжить сотрудничество в развитии сотрудничества в сфере цифрового телевидения и замены им аналогового по стандарту Цифрового наземного мультимедийного вещания (DTMB), сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Обсуждая тему цифрового телевидения на Лаосском форуме саммита Цифрового телевидения в столице Лаоса городе Вьентьяне, заместитель министра информации, культуры и туризма страны Саванхон Размонтри отметил, что Лаос всячески стремится к развитию в стране цифрового вещания по стандарту DTMB с того момента, как в 2008 году было фактически заложено цифровое телевидение в стране.

С предложениями усилить сотрудничество с Китаем в области развития цифрового телевидения выступил и консультант королевского правительства Камбоджи, министр информации Лаоса Кем Гуавадх.

Председатель Национальной инженерной лаборатории цифрового телевидения Китая Ян Чжисин, в свою очередь, отметил, что переход от аналогового вещания к цифровому является крайне важным для бедных районов, поскольку позволяет дать доступ к информации и современным способам коммуникации.

Отметим, что, развивая инициативу «Нового шелкового пути», Китай делает ставку не только на транспортную инфраструктуру, но и на инфраструктуру связи, коммуникаций и вещания. Проекты Китая в этой сфере распространяются не только на Юго-Восточную Азию, но и на Африку. Так, стало известно, что Поднебесная создаст в Уганде систему спутникового вещания.

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