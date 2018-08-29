ВМС США передумали избавляться от крейсеров типа Ticonderoga

Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Командование ВМС США приняло решение продлить срок службы крейсеров типа Ticonderoga и провести капитальный ремонт и модернизацию этих кораблей, сообщает 29 августа портал defensenews.com.

Заключены первые контракты на восстановление двух крейсеров Cowpens и Gettysburg, выведенных из боевого состава флота в 2015 году. Компании General Dynamics NASSCO и BAE Systems Norfolk должны к 2020 году вернуть эти два крейсера в строй.

Стоит отметить, что из 27 крейсеров типа Ticonderoga, построенных в США, 22 остаются в боевом составе, хотя 11 из них должны были отправиться в резерв в 2015 году.

Командование ВМС США утвердило план модернизации этих кораблей, продлив срок их эксплуатации еще на 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2030-х годах численность американского флота должна быть доведена до 355 боевых кораблей. Для этого в США готовят планы модернизации и продления сроков службы авианосцев типа Nimitz и эсминцев типа Arleigh Burke.

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