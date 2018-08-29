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Морской беспилотник «Глайдерон» вошел в число лучших инновационных проектов

Техника

Проект самарского университета был представлен на конкурсе инновационных разработок в рамках форума «Армия-2018»

Кубинка, Московская область, 29 августа 2018, 17:03 — REGNUM  Автономный надводно-подводный аппарат «Глайдерон», созданный учеными Самарского государственного технического университета (СамГТУ) вошел в число лучших инновационных проектов, представленных на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

«Многофункциональный автономный надводно-подводный аппарат «Глайдерон», созданный учеными Самарского политеха, удостоился второго места в рамках специальной экспозиции «Инновационный клуб», — говорится в сообщении.

Первое место в конкурсе занял проект «Аппаратно-программный комплекс оценки лазерных систем наведения высокоточного оружия на помехоустойчивость», созданный авторским коллективом Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Всего восновном конкурсе проектов были представлены 68 разработок, представляющих интерес для Вооруженных Сил России. Их основу составили работы в области механики, радиотехники, радиоэлектроники, средств контроля, IT-технологий и тренажерных комплексов.

В вузе сообщили, что «Глайдерон» способен осуществлять оперативный мониторинг акваторий и прибрежной территории. Его уникальность состоит в том, что он способен объединять беспилотники различной функциональности в единую конструкцию. Предполагается, что аппарат позволит решать многие научные и техническое вопросы в области гидрологии, гидрографии, гидрофизики.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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