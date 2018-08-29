Мировая премьера автомобилей Aurus прошла на Московском автосалоне

Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 29 августа, в рамках Московской международной автовыставки прошла презентация представительского автомобиля марки Aurus. Он получил название Senat. Представить модель прибыл лично глава компании Франц Герхард Хильгерт и министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

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Запуск нового российского автомобильного бренда Aurus, под которым будут выпускаться автомобили, созданные проектным институтом НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»), стал одним из главных событий ММАС-2018. Также вместе с седаном Senat была представлена и его удлинённая версия Senat limousine.

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У автомобиля благородного тёмно-бордового цвета металлик строгие и классические пропорции, передаёт Drom.ru. Aurus оснащены 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 698 л. с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач, встроенным между ними электромотором и полным приводом.

Продажи Aurus стартуют в 2019 году. Серийное производство начнётся не ранее 2021 года, однако и это не точно.

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