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«АвтоВАЗ» представил внедорожник LADA 4x4 нового поколения

Техника

В серийное производство автомобиль попадёт не ранее 2022 года

Москва, 29 августа 2018, 14:26 — REGNUM  В Москве состоялась премьера прототипа концептуального внедорожника 4×4 Vision. Концепт-кар на Московском международном автосалоне представила компания «АвтоВАЗ».

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Автомобиль выполнен в фирменном «икс"-стиле современных моделей Lada и отличается агрессивным дизайном. По замыслу авторов, новинка является идейным преемником внедорожника «Лада Нива», отметившего своё 40-летие. Концепт сохранил трёхдверный кузов, получил большой дорожный просвет, 21-дюймовые диски, светодиодную оптику.

По словам президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, в серийное производство концепт 4×4 Vision отправится не раньше 2022 года. Пока же речь идёт лишь о концепте и вовсе не обязательно, что серийная машина будет выглядеть так же.

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Ранее дизайнер Стив Маттин заявлял, что новое поколение внедорожника LADA 4×4 получит ту же внешность, что и его предшественник. Тогда же представитель компании опроверг слухи о том, что новая версия автомобиля будет построена на базе кроссовера Duster.

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