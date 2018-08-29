«Доставит удовольствие от вождения»: Renault представила новый кроссовер

Москва, , 11:52 — REGNUM Французская компания Renault на Московском автосалоне представила новый кроссовер С-сегмента Arkana, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM.

Новый автомобиль будут выпускать на московском заводе Renault, старт продаж состоится в первой половине следующего года. Кроссовер будет как с передним приводом, так и полным.

«Обещаем, что Arkana доставит удовольствие от вождения», — заявил старший вице-президент Renault Николя Мор на презентации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в румынской Dacia заявили, что компания готовится к выпуску нового поколения модели Sandero. Ожидается, что автомобиль увеличится в размерах, его габариты станут сравнимы с другими известными хетчбеками, такими как Renault Megane и Ford Focus.

Читайте подробнее: В сети появилась информация о третьем поколении Dacia Sandero

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Renault раскрыла название нового кроссовера