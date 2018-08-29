Названы сроки создания двух военных спутников «Благовест» в России

Москва, , 09:35 — REGNUM Два военных спутника связи серии «Благовест» изготовят в России в конце 2018 года и начале 2019 года соответственно, заявил 29 августа генеральный директор компании-изготовителя «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов.

По его словам, вопрос по срокам пусков данных аппаратов решает государственная комиссия. В настоящее время на орбите находятся два аппарата этой серии.

«Мы готовим еще два с возможностью пуска в период от нового года до конца первого квартала 2019 года», — цитирует ТАСС Тестоедова.

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Он добавил, что военные спутники предполагается запустить с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с Байконура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский навигационный спутник «Глонасс-М», выведенный на околоземную орбиту, был включен в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации.

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