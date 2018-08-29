РКК «Энергия» начала изготовление нового спутника для Анголы

Москва, , 09:25 — REGNUM Ангола получит новый спутник взамен вышедшего из строя AngoSat-1. К работам по созданию космического аппарата AngoSat-2 приступила российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». Об этом сообщает ТАСС на источник в ракетно-космической отрасли.

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Со спутником «AngoSat-1» по-прежнему нет связи

Уточняется, что речь идёт «об изготовлении конструкции спутника». При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2017 года на базе комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур в Казахстане, состоялся пуск спутника AngoSat-1. Спутник был разработан по заказу Анголы российской корпорацией «Энергия» и стал первым геостационарным аппаратом связи, созданным за последние 15 лет.

Запуск ракеты «Зенит» с космическим аппаратом был выполнен штатно, и в заданное время «Ангосат» был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь. Однако через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация. Восстановить связь с аппаратом удалось только 29 декабря. В январе 2018 года из-за проблем с электропитанием космического аппарата спутник был переведён в режим энергосбережения, а в апреле официально признан неработоспособным.

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Россия и Ангола подписали дополнительное соглашение о создании модернизированной версии спутника — AngoSat-2. Стоимость изготовления аппарата должна частично покрыть страховка за первый спутник, построенный за $252 млн, в размере $121 млн. Остальные расходы возьмет на себя российская сторона.

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