«Гражданские» автомобили проекта «Кортеж» покажут в Москве

Москва, , 08:27 — REGNUM В рамках Московского международного автосалона состоится первый публичный показ новых российских автомобилей класса «люкс». Об этом сообщает сайт бренда Aurus.

Отмечается, что премьера автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, созданных на базе автомашин для первых лиц государства (проект «Кортеж»), пройдет 29 августа рамках пресс-дня Московского автосалона, который откроется 30 августа в выставочном центре «Крокус-Экспо».

"Российские автомобили класса «люкс» открывают новую страницу в истории отечественного автомобилестроения и будут представлены для широкой публики на стенде Aurus, в павильоне №3 зала 12 в «Крокус-Экспо», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с главой государственной корпорации Ростех Сергеем Чемезовым призвал наладить массовое производство доступных для жителей России автомобилей проекта «Кортеж».

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