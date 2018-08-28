Армия России осваивает тактику мобильных групп по борьбе с беспилотниками

Москва, , 22:56 — REGNUM Войска Южного военного округа осваивают опыт сирийской операции в вопросах борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает 28 августа пресс-служба ЮВО.

В частности, на ближайших тактико-специальных учениях в Волгоградской области будут действовать мобильные группы по борьбе с БПЛА. В войсках округа организовано несколько таких групп, оснащенных соответствующей техникой.

«Военнослужащие мобильных групп будут тренировать навыки обнаружения, ликвидации и принудительной посадки БПЛА условного противника», — сообщает пресс-служба.

Мобильные группы оснащены станциями постановки помех «Житель», обеспечивающими радиоподавление аппаратуры на летательных аппаратах на расстоянии не менее 50 км, а также компактные устройства по принудительной посадке чужого беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии активно применяются БПЛА различных типов. С их помощью боевики ведут разведку и пытаются наносить точечные ракетно-бомбовые удары. Например, российская авиабаза Хмеймим за июль 2018 года была атакована беспилотниками более 26 раз.

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