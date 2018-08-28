Российские ядерные ракеты переставят на новые тягачи «Платформа-О». Видео

Москва, , 17:00 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения «РВСН» получат новейший колесный тягач «Платформа-О», государственные испытания которого успешно завершены, заявил 28 августа журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства пояснил, что тягач «Платформа-О» на базе «КамАЗа» был продемонстрирован на форуме «Армия-2018» именно потому, что успешно прошел госиспытания.

«Мы ее показали сейчас, потому что мы завершили госиспытания, и я думаю, что на следующей неделе будем подписывать контрактные документы», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что сейчас решаются технические вопросы по «перекладыванию и привязке» ракет к новой технике, перспективы которой Шойгу оценил очень высоко.

Напомним, ранее мобильные ракетные комплексы стратегического назначения транспортировались тягачами «МАЗ», производство которых после разрушения СССР осталось за пределами России.

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