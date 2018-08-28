Китай разрабатывает оружие на новых физических принципах

Пекин, , 16:24 — REGNUM К 2030 году Китай собирается достичь уровня США и России по развитию перспективных систем вооружений. В настоящее время китайские конструкторы работают над созданием ракетной системы большой дальности. Они хотят изменить традиционный подход к запуску ракеты, когда ракета стартует из-за сгорания топлива в ее хвостовой части.

Для увеличения дальности и начальной скорости запуска ракеты китайские инженеры планируют использовать рельсотрон, т. е. систему электромагнитного старта ракет. В данной системе снаряд будет получать большое ускорение на старте за счет электрического заряда.

Практически эта ракетная система может быть использована для контроля Тибетского плато, которое занимает 26 процентов территории Китая. Благодаря большой дальности полета ракет установки необходимо будет расположить в небольшом количестве точек, выбранных исходя из рельефа местности и возможности огневого поражения участков местности.

Ракета должна быть приспособлена к полету в условиях высокогорья, разреженного воздуха, для этого китайские конструкторы уже собрали необходимую информацию на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря.

Следует отметить, что Китай в феврале этого года уже начал тестирование электромагнитной пушки собственного производства, которая была размещена на большом десантном корабле типа 072III Haiyangshan.