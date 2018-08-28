Дуэйн Джонсон выпустит продолжение «Большого переполоха в маленьком Китае»

Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Дуэйн Джонсон снимется в сиквеле фильма «Большой переполох в маленьком Китае», который в 1986 году выпустил режиссёр Джон Карпентер. Об этом 27 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1034146681124790272

Дэни Гарсиа, занимающий пост главы компании Seven Bucks Productions (сооснователем которой является Дуэйн Джонсон) заявил, что задачей их команды является снять не ремейк, а продолжение фильма Карпентера. Продюсер отметил, что ремейк такой картины снять невозможно, поскольку она является настоящей классикой. Дуэйн Джонсон выступит в качестве одного из продюсеров проекта.

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Напомним, картина «Большой переполох в маленьком Китае» провалилась в прокате США, она смогла заработать лишь $11 млн при бюджете 25 млн. Это не помешало ей получить статус культовой, впоследствии на её основе были выпущены комиксы, компьютерные и настольные игры, а также детские игрушки.

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