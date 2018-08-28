Kia подразнила поклонников Сeed первым изображением версии GT

Сеул, , 14:31 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia выложил в сеть первое тизерное изображение автомобиля Ceed GT. Фотография была опубликована 27 августа на официально странице компании в Facebook.

https://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide/photos/a.383257412557/10156827343322558/

На изображении отчётливо показаны лишь фары и решётка радиатора, все остальные элементы автомобиля скрыты в тени. Ожидается, что Ceed GT будет оборудована 1,6-литровым мотором, мощность которого равна 204 л. с.

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Напомним, третью генерацию модели Ceed южнокорейский автопроизводитель представил в марте 2018 года на мотор-шоу в Женеве. В России автомобиль выпускается на калининградском заводе «Автотор».

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