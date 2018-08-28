Презентация четвертой версии Google for India состоялась в Дели

Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM В Дели состоялась презентация четвертой версии Google for India (Google для Индии). По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в новой версии основной акцент был сделан на улучшение Google Assistant (Помощник Google). Теперь голосовой поиск поддерживает язык маратхи, и еще семь распространенных в Индии языков будет добавлено в ближайшее время.

Управляющий директор Google в Индии и Юго-Восточной Азии Раджан Анандан сказал о том, что в Индии более 400 миллионов пользователей интернета, и это огромные возможности для Google, а голосовой поиск одно из самых быстрорастущих направлений.

Он также привел статистику, что только за последнее время количество голосовых запросов увеличилось на 270% и завил, что именно поэтому компания планирует добавлять новые языки, распространенные в Индии.

Также в Google Maps (Google Карты) был добавлен целый ряд новых функций: отслеживание движения поезда в реальном времени, голосовая навигация по маршрутам общественного транспорта и целый ряд других.