Выяснилось, сколько будет стоить новая Lada Granta

Москва, , 12:59 — REGNUM Базовая комплектация новой Lada Granta, которая поступит дилерам уже в начале осени 2018 года, обойдется покупателям в 419,9 тыс. рублей. Об этом сообщило 28 августа агентство «Автостат».

Отмечается, что чуть дороже (436,9 тыс. рублей) в автомагазинах будет стоить базовая версия авто с кузовом «лифтбэк» или «хетчбэк», а за кузов «универсал» придется заплатить уже 446,9 тыс. рублей. Также сообщается, что кросс-версию Granta «АвтоВАЗ» представит после Нового года.

Читайте также: «АвтоВАЗ» сообщил о 20% приросте продаж семейства LADA

Как сообщало ИА REGNUM, новое семейство Lada Granta можно будет впервые увидеть на будущем Московском автосалоне, который откроется 29 августа и продлится по 9 сентября 2018 года.

Читайте также: Фото салона новой Lada Granta: автолюбители обвинили АвтоВАЗ в плагиате