На форуме «Армия-2018» обсудили разработку и эксплуатацию безопасного ПО

Кубинка, Московская область, , 12:50 — REGNUM Разработка и эксплуатации безопасного программного обеспечения стала одной из тем конференции «Системное программирование и информационная безопасность», состоявшейся в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2018» и международного форума «Неделя национальной безопасности», сообщает 28 августа пресс-центр Новгородского государственного университета (НГУ) им. Ярослава Мудрого.

Отмечается, что в мероприятии принял участие начальник управления инноваций НовГУ Владимир Макаров. Его доклад «Технологии полносистемной эмуляции в жизненном цикле ПО» был признан лучшим по итогам конференции.

Во время конференции специалисты обсудили методологические и технологические средства системы поддержки жизненного цикла разработки и эксплуатации безопасного программного обеспечения, а также необходимую для этого нормативную базу. Кроме того, участники мероприятия провели анализ существующих продуктов, показав его уязвимости, а затем обсудили методы испытаний в условиях атак.

Напомним, форум «Армия-2018» проходил с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». Традиционно на нем были представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия ОПК показали более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

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